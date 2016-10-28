Автомобиль влетел в столб в результате ДТП на трассе М4 "Дон"

Автор: denis947 Дата публикации: 14:26

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Внедорожник врезался в столб в результате ДТП на трассе М4 "Дон" при выезде из Москвы с 28 км МКАД. Столкнулись два легковых автомобиля и фургон. В результате столкновения внедорожник вылетел на отбойник и налетел боком на столб. Пострадали несколько человек, для госпитализации пострадавших на место аварии приземлялся вертолет. Все обстоятельства случившегося выясняются.