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Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль влетел в столб в результате ДТП на трассе М4 "Дон"

Автомобиль влетел в столб в результате ДТП на трассе М4 "Дон"

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:26
  • 24
  • 1

Внедорожник врезался в столб в результате ДТП на трассе М4 "Дон" при выезде из Москвы с 28 км МКАД. Столкнулись два легковых автомобиля и фургон. В результате столкновения внедорожник вылетел на отбойник и налетел боком на столб. Пострадали несколько человек, для госпитализации пострадавших на место аварии приземлялся вертолет. Все обстоятельства случившегося выясняются.

  • 24
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    15:36
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 15:33 mskagency.ru/materials/2625306 08.01.17
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