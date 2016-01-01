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2-х метровые сугробы и 38 градусные морозы в Донском Тульской Области

Автор:
Станислав Скидан
Дата публикации:
15:30
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Город Донской Тульской области! Сугробы у нас по самые окна! Сегодня на улице -38! Очень сильный ветер 11 м\с! Очень холодно!

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Комментарии (0)

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