2-х метровые сугробы и 38 градусные морозы в Донском Тульской Области
- Автор:
- Станислав Скидан
- Дата публикации:
- 15:30
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- 8
Город Донской Тульской области! Сугробы у нас по самые окна! Сегодня на улице -38! Очень сильный ветер 11 м\с! Очень холодно!
- 8
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Город Донской Тульской области! Сугробы у нас по самые окна! Сегодня на улице -38! Очень сильный ветер 11 м\с! Очень холодно!
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