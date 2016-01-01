2-х метровые сугробы и 38 градусные морозы в Донском Тульской Области

Автор: Станислав Скидан Дата публикации: 15:30

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Город Донской Тульской области! Сугробы у нас по самые окна! Сегодня на улице -38! Очень сильный ветер 11 м\с! Очень холодно!