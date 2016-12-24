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Главная  /  Репортажи  /  Плохо закопанная траншея, доставляет неудобство автомобилистам в городе Керчь (9.01.17.)

Плохо закопанная траншея, доставляет неудобство автомобилистам в городе Керчь (9.01.17.)

Автор:
Аноним
Дата публикации:
10.01 17:01
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10 декабря проложили трубу. Жители микрорайона очень этому рады, но автолюбители не очень. Плохо закопанная траншея, до сих пор доставляет неудобство при проезде. Автомобилисты вынуждены снижать скорость.
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