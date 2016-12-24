Плохо закопанная траншея, доставляет неудобство автомобилистам в городе Керчь (9.01.17.)

Автор: Аноним Дата публикации: 10.01 17:01

25

25 0

25

25 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/176497

10 декабря проложили трубу. Жители микрорайона очень этому рады, но автолюбители не очень. Плохо закопанная траншея, до сих пор доставляет неудобство при проезде. Автомобилисты вынуждены снижать скорость.