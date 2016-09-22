Трубу с горячей водой прорвало в Балашихе

Автор: Екатерина Громова Дата публикации: 10.01 16:07

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38 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/176504

Прорыв трубы с горячим водоснабжением в Балашихе на улице Строителей, дом № 3. Первая заявка была отправлена в 06.11 жильцами, в 9.00 звонили в МЧС. Дому два года, после заселения чуть больше года прошло. Свет, лифт, воду и отопление во всем доме отключили.