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Гараж загорелся на Кутузовском проспекте в Москве

Автор:
efremovsergei
Дата публикации:
10.01 16:26
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Сегодня возле метро Парк победы, на Кутузовском проспекте замкнуло проводку в гараже, в результате чего произошёл пожар. На место прибыли пожарные и ликвидировали пожар. Пострадавших нет.
  • 54
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