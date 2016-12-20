Гараж загорелся на Кутузовском проспекте в Москве

Автор: efremovsergei Дата публикации: 10.01 16:26

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54 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/176508

Сегодня возле метро Парк победы, на Кутузовском проспекте замкнуло проводку в гараже, в результате чего произошёл пожар. На место прибыли пожарные и ликвидировали пожар. Пострадавших нет.