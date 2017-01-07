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Снегопад и низкая температура в Греции

Автор:
mtgrmisha
Дата публикации:
10.01 16:57
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В Греции с 1968 года не падала температура до -11, такая погода стоит уже 3 дня. И вот наконец пошел снег, температура поднялась до -3. Все солнечные нагреватели у всех перемерзли и большенство людей сидят без воды вообще, в ожидании положительных значений температуры.
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