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В Подольске в результате отравления газом погибли 3 человека, еще 8 пострадали

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
10.01 18:37
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Днем 10 января на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в жилом двухэтажном доме произошла утечка газа и имеются пострадавшие. На место были высланы пожарные, спасатели, служба Мособлгаз, бригады скорой помощи и полиция. Было установлено, что на первом этаже в одной из квартир произошла утечка газовой смеси, после чего наступило удушье у пожилого хозяина квартиры, который в тот момент находился в ванной. Мужчине стало плохо и он скончался на месте. В момент утечки опасные вещества проникли и в квартиры на втором этаже. Это стало причиной смерти еще двоих человек, это мужчина и женщина, которые спали и не смогли спастись. Опасная концентрация распространилась по всему второму этажу. В результате из нескольких квартир за медицинской помощью обратились сразу 8 человек, 4 из них - дети. Всех пострадавших пришлось направить в лечебные учреждения. Специалисты службы Мособлгаз в интервью журналистам заявили, то утечек газа не было, газовое оборудование в доме находится в исправном состоянии и ранее сообщений от жителей о неполадках не поступало. По мнению дирекции Подольского филиала службы Мособлгаз, причиной происшествия стало то, что в квартире на первом этаже оказался неисправен газовый водонагреватель. В момент, когда хозяин квартиры решил воспользоваться ванной, из водонагревателя начали выходить частицы газа, которые создали опасную концентрацию. Это и стало причиной смерти трех человек и отравления еще восьми. Жители дома же говорят обратное. С их слов дом 1958 года выпуска. В нем ни разу не проводился капитальный ремонт, местами здание пребывает в ветхом состоянии. В 2014 году дом должны были снести, а жителям предоставить новые жилплощади. Со стороны властей обещанного сделано не было. И, как оказалось, жалобы на газовое оборудование в этом доме а также в соседних были и довольно много. Люди жаловались не раз на запах газа в квартирах, на головокружения и беспокойство. Каждый раз специалисты проверяли газовые плиты и трубы и выносили вердикт, что проблем не обнаружено и газоснабжение полностью исправно. На место происшествия прибыли специалисты Следственного комитета РФ, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (1)

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