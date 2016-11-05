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Неадекватный мусоровоз в Курганской области чуть не стал причиной ДТП (27.12.2016 г.)

Автор:
kungurnat
Дата публикации:
10.01 23:45
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Водитель мусоровоза не убедившись в безопасности маневра начал движение задом из двора на проезжую часть.

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