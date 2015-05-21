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Не качественный товар в магазине Дикси в центре столицы

Автор:
ИМПЕРАТОРКАВКАЗА
Дата публикации:
00:56
  • 50
  • 1

Вот как магазин Дикси травит людей в центре Москвы не качественным товарами. А потом люди гибнут сотнями...

  • 50
  • 1

Комментарии (1)

  • ИМПЕРАТОРКАВКАЗА
    01:10
    Поделитесь этим видео пожалуйста. Пуст все увидеть и будут осторожны
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