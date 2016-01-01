На западе Москвы жильцы одной из квартир пятиэтажки отравились газом. Есть погибший

В Подольске в результате отравления газом погибли 3 человека, еще 8 пострадали

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Люберцах

В ДТП на Дмитровском шоссе в Москве пострадал 1 человек

В Новосибирске "украли" тротуар

Автокран загорелся на проспекте Победы в Симферополе (ВИДЕО)

Лобовое столкновение произошло на трассе в Красноярском крае

"ГАЗель" горит на Новорязанском шоссе в Москве

11 человек пострадало в результате пожара в жилой пятиэтажке в Одинцово

Транспортный коллапс случился в Кургане после снегопадов (ВИДЕО)

На юго-востоке Москвы неизвестный убил мужчину, преступник застрелился в ходе задержания

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Трубу с горячей водой прорвало на востоке столицы

Трубу с горячей водой прорвало на востоке столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
10.01 21:46
  • 64
  • 2

Вечером на улице Челябинская, напротив дома № 19, прорвало трубу с горячей водой. Вода затопила детскую площадку, растопила снег на газоне, побежала по дворам, вытекла на проезжую часть и растеклась почти по всей улице Челябинская. Сейчас на месте аварии находятся ремонтные бригады, они проводят обследование места прорыва. На проезжей части снежная каша с водой, местами образовались лужи.

  • 64
  • 2

Комментарии (2)

  • Artem_077
    10.01 23:08
    В столичном районе Южное Измайлово (Ивановское) из-за аварии отключено горячее водоснабжение в пяти жилых домах и школе. Об этом АГН «Москва» сообщили в МОЭК. «В районе д. 19, корп. 1 на ул. Челябинская произошел прорыв на трубопроводе горячего водоснабжения. Из-за аварии в пяти жилых домах и одной школе временно ограничена подача горячей воды», - пояснила собеседница агентства. Она добавила, что в настоящее время сотрудники аварийных служб приступили к ремонтным работам.
  • Artem_077
    00:10
    В 00:00, 00:08 по М24.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
04:24 | Разведчик
На западе Москвы жильцы одной из квартир пятиэтажки отравились газом. Есть погибший
55 0
09.01 14:12 | Artem_077
Необычайно красивые заснеженные деревья на востоке столицы
838 1
08.01 22:10 | Max_019
На Дмитровском шоссе прорвало трубу с горячей водой: затопило дублёр
204 3
07.01 14:33 | Max_019
В подмосковном Королёве произошла коммунальная авария

Ошибка отправки. закрыть

Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.

Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.

Обратная связь закрыть

Форма обратной связи

Отправить