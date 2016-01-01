Трубу с горячей водой прорвало на востоке столицы

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Вечером на улице Челябинская, напротив дома № 19, прорвало трубу с горячей водой. Вода затопила детскую площадку, растопила снег на газоне, побежала по дворам, вытекла на проезжую часть и растеклась почти по всей улице Челябинская. Сейчас на месте аварии находятся ремонтные бригады, они проводят обследование места прорыва. На проезжей части снежная каша с водой, местами образовались лужи.