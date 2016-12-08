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Главная  /  Репортажи  /  "Снегурочка" выросла на реке в Вологодской области

"Снегурочка" выросла на реке в Вологодской области

Автор:
Валерий
Дата публикации:
00:18
  • 14
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На реке возникла ледяная статуя, состоящая из лепестков льда, издалека напоминающая фигуру человека.

  • 14
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