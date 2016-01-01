Один человек пострадал в результате ДТП с участием трех автомобилей на Земляном валу

Автор: tim777 Дата публикации: 10.01 23:57

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10 января поздно вечером в центре Москвы произошло ДТП. На внутренней стороне Садового кольца столкнулись три автомобиля. По одной из версий водитель кроссовера белого цвета двигался по улице Земляной вал в направлении Садовой-Черногрязской улицы. В районе дома №10 по неустановленной причине он не справился с управлением, в связи с чем выехал на полосу встречного движения. Неуправляемый автомобиль протаранил две иномарки. От мощного удара автомобили развернуло и отбросило в сторону. На место ДТП прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые помогли выбраться участникам аварии выбраться из искореженных салонов автомобилей. В результате аварии один человек пострадал. Движение транспорта в направлении площади Курского вокзала было частично затруднено. В настоящее время на месте аварии работают несколько экипажей ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.