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Очередной циклон на Камчатке

Автор:
Алексей Лапшов
Дата публикации:
03:39
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Сегодня пришёл очередной циклон на Камчатку. Ветер сдувает пешеходов.

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Комментарии (0)

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