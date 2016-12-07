На западе Москвы жильцы одной из квартир пятиэтажки отравились газом. Есть погибший

Автор: Разведчик Дата публикации: 04:24

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В оперативные службы города поступила информация о том, что во втором подъезде дома номер 2 по улице Запорожская сильно пахнет газом. На место происшествия выехали спасатели, пожарные, медики и полиция. В ходе дальнейшей разведки было установлено, что здание трехподъездное, кирпичное, жилое, высота 5 этажей. Во втором подъезде, в квартире номер 32 на третьем этаже произошла предварительно утечка газа. В момент ЧП в квартире находилось 4 человека. До прибытия оперативных служб один из жильцов квартиры скончался от удушья. Остальные три человека также отравились газом, но остались живы. Их в экстренном порядке доставили в городские больницы. На месте происшествия работают следователи и дознаватели. Причина происшествия выясняется.