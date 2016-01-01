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Новый способ уборки снега во время снегопада

Автор:
Евгений
Дата публикации:
12.01 20:24
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Вечером около метро Аннино рабочий необычным способом убирал снег во время снегопада.

  • 52
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Комментарии (0)

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