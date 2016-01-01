Новый способ уборки снега во время снегопада
- Автор:
- Евгений
- Дата публикации:
- 12.01 20:24
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- 52
Вечером около метро Аннино рабочий необычным способом убирал снег во время снегопада.
- 52
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Вечером около метро Аннино рабочий необычным способом убирал снег во время снегопада.
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