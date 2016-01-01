Выставка "Животный мир России" на Арбате

Автор: tim777 Дата публикации: 12.01 19:05

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2017 год - год экологии в России. В связи с этой важной темой компания ПроЛаб и Департамент Культуры города Москвы представляют выставка известного портретиста Живой Природы России Валерия Малеева. Фотоэкспозиция получила название "Животный мир России". Через фотографии автор передаёт своё отношение к жизни, Природе, к сокровенным чувствам, которые она пробуждает. "Мир зверей и птиц поразителен, он живет своей жизнью, которая к тому же так похожа на нашу. Они как и мы, способны удивляться и любить, совершать открытия и расстраиваться по пустякам, радоваться и грустить. Но в отличие от нас, людей, "братья наши меньшие" не прячут свои чувства под "масками". У них всё написано на лице. Надо лишь попытаться их услышать и понять. Мир дикой природы который мы перестали замечать, продолжает свое существование. Стоит лишь протянуть руку и сделать первый шаг - и вы уже его часть. А искренность, помноженная на доброту, позволит раствориться в череде невероятных открытие и неведомых доселе впечатлений". - делится со своим зрителем В.Малеев.