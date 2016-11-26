Москвичей до конца недели ожидают снегопады

Автор: tim777 Дата публикации: 12.01 19:08

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Пришедшие в столицу снегопады продлятся до конца недели. За несколько суток в городе может выпасть до 80 процентов от месячной нормы осадков – до 33 миллиметров. На дорогах к вечеру образуется гололедица, поэтому вечерний час пик для автомобилистов может оказаться сложным. Коммунальщики ждут две волны осадков. Снег, который вывозят с московских улиц, будут плавить на специальных пунктах в круглосуточном режиме. И водителям, и пешеходам специалисты советуют быть особенно осторожными в такую погоду.