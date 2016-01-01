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Главная  /  Репортажи  /  Снегоуборщики на Киевском шоссе создали пробку

Снегоуборщики на Киевском шоссе создали пробку

Автор:
Nikdiman
Дата публикации:
12.01 23:02
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15км от МКАДа до Марушкино ехали 45 минут из-за того, что 12 снегоуборщиков чистили чистую дорогу

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