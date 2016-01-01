Снегоуборщики на Киевском шоссе создали пробку

Автор: Nikdiman Дата публикации: 12.01 23:02

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15км от МКАДа до Марушкино ехали 45 минут из-за того, что 12 снегоуборщиков чистили чистую дорогу