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Главная  /  Репортажи  /  На Москву обрушился сильный снегопад: видео с Нового Арбата

На Москву обрушился сильный снегопад: видео с Нового Арбата

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
12.01 20:56
  • 42
  • 2

В Москве сильный снегопад. Дороги и тротуары замело толстым слоем снега.

  • 42
  • 2

Комментарии (2)

  • tim777
    12.01 22:56
    АГН в 22:31: http://www.mskagency.ru/materials/2626838
  • Artem_077
    12.01 23:26
    В 22:31 по М24.
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