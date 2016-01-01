В Москве идет сильный снегопад
- Автор:
- Sargo
- Дата публикации:
- 12.01 20:55
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- 44
На столицу обрушился снегопад, который продалжается уже более 2х часов.
- 44
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На столицу обрушился снегопад, который продалжается уже более 2х часов.
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