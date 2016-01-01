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В Москве идет сильный снегопад

Автор:
Sargo
Дата публикации:
12.01 20:55
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  • 1

На столицу обрушился снегопад, который продалжается уже более 2х часов.

  • 44
  • 1

Комментарии (1)

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