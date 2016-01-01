Подземный переход в Москве: на бумаге стройка, а на деле...

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Загадочная история возникла вокруг строительства подземного пешеходного перехода на северо-востоке столицы. Строительство перехода в Лианозовском проезде у платформы «Лианозово» началось в 2014 году. В начале 2016 года подрядчик, строивший переход, не выполнил условия госконтракта и не завершил работы в предусмотренные этим контрактом сроки. В связи с этим контракт пришлось расторгнуть. В марте 2016 г. аукцион на завершение строительства выиграла компания ООО «Ремес». Тогда же в Департаменте строительства г. Москвы сообщили, что строительство должно быть завершено в течение 8-ми месяцев с даты заключения контракта. 11 января 2017 года на сайте Департамента строительства (http://ds.mos.ru/presscenter/news/detail/4648022.html) появилась информация, что в пешеходном переходе через Лианозовский проезд приступили к отделочным работам. Там же указано, что уже выполнена большая часть работ по сооружению основных конструкций тоннельной части и в створе лестничных и пандусных сходов. Параллельно идёт перекладка инженерных коммуникаций. Как видно на кадрах, снятых 12 января, никаких активных работ по строительству перехода не ведётся. Кругом лишь заборы, стройплощадка вся в снегу, переход затоплен и внутри лёд. Пешеходный переход будет проходить через Лианозовский проезд, через пути железной дороги Савёловского направления МЖД в районе платформы «Лианозово» с выходом на Дубнинскую улицу (там работы ещё даже не начинались). Длина пешеходного перехода составит 128 метров, ширина прохожей части – 4,0 метра, высота – 2,35 метра. Строительство данного пешеходного перехода обеспечит безопасное передвижение пешеходов и позволит убрать светофор с Лианозовского проезда, тем самым увеличив его пропускную способность на данном участке. Новый срок окончания работ – День города в 2017 году.