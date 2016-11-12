Буксующие фуры парализовали движение на Липецкой улице

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Непогода привела к сильному осложнению дорожной ситуации в городе. На Липецкой улице, при подъёме на мост начали буксовать фуры и рейсовые автобусы. Фуры перекрыли три ряда движение и практически блокировали движение в сторону области. Остальной транспорт был вынужден объезжать по встречной полосе. Следом не могли подняться ещё несколько фур. Всего на месте в течение 30 минут скопилось около 10 большегрузов. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые пытаются разрулить образовавшийся коллапс.