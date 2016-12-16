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Световая инсталляция «Музыкальный лес» на Пушкинской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12.01 23:07
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Световая инсталляция «Музыкальный лес» демонстрирует калейдоскоп ярких световых образов, которые сопровождаются известными мелодиями.

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