В подмосковной Дубне начато строительство моста через реку Волга

Автор: Staropramen Дата публикации: 00:21

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Мостовой переход через Волгу объединит два берега Дубны. Несмотря на то, что транспортное сообщение между право- и левобережной частями города осуществляется через плотину, строительство моста откроет новую веху в развитии наукограда. Этот объект обеспечит устойчивую транспортную связь между двумя равными частями города, а также между участками особой экономической зоны. Строительство моста ведётся в круглосуточном режиме. Фото с места .