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Пассажиры рейсового автобуса-гармошки толкали застрявший автобус на мост в Бирюлёво

Автор:
Jkislova
Дата публикации:
12.01 23:33
  • 63
  • 2

Автобус не смог заехать на мост и все пассажиры его спасали.

  • 63
  • 2

Комментарии (2)

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