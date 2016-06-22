На 7-ом километре Пятницкого шоссе перевернулся автомобиль

Автор: mars66 Дата публикации: 00:09

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Около девяти часов вечера автомобиль Тайота двигался по Пятницкому шоссе в сторону Москвы. Напротив ТЦ "Отрада" его подрезал другой автомобиль и водитель Тайоты, уходя от столкновения на скользкой из-за сильного снегопада дороге, выехал на обочину и перевернулся. Так, как скорость была не большая, пострадавших в данном ДТП нет. За 15 минут перевернувшийся автомобиль занесло снегом. В причинах аварии и установлении виновника ДТП разберутся сотрудники ДПС.