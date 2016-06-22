Серьезное ДТП на 23 км МКАД: на месте работают спасатели

В Москве опять очереди у Третьяковской галереи

Автомобиль сбил столб на Домодедовской улице в Москве

Экскаватор "утонул" в пруду в Бирюлевском дендропарке в Москве

Жилой дом сгорел в поселке Пангоды в ЯНАО

В Якутске ударил мороз в -50

В Подольске в результате отравления газом погибли 3 человека, еще 8 пострадали

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Люберцах

В ДТП на Дмитровском шоссе в Москве пострадал 1 человек

В Новосибирске "украли" тротуар

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На 7-ом километре Пятницкого шоссе перевернулся автомобиль

На 7-ом километре Пятницкого шоссе перевернулся автомобиль

Автор:
mars66
Дата публикации:
00:09
  • 104
  • 0

Около девяти часов вечера автомобиль Тайота двигался по Пятницкому шоссе в сторону Москвы. Напротив ТЦ "Отрада" его подрезал другой автомобиль и водитель Тайоты, уходя от столкновения на скользкой из-за сильного снегопада дороге, выехал на обочину и перевернулся. Так, как скорость была не большая, пострадавших в данном ДТП нет. За 15 минут перевернувшийся автомобиль занесло снегом. В причинах аварии и установлении виновника ДТП разберутся сотрудники ДПС.

  • 104
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

147 1
01:45 | AlTeg()
Автомобиль и трамвай столкнулись лоб в лоб на Нагатинской улице: пострадал водитель
21 0
00:21 | Staropramen
В подмосковной Дубне начато строительство моста через реку Волга
43 0
10.01 03:09 | Иван Пахомов
"МАЗ", груженный сваями, перевернулся в Тюменской области
554 0
22.06.2016 09:35 | infiniticat
Один человек погиб в ДТП на Пятницком шоссе в районе деревни Благовещенка