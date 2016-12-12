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Главная  /  Репортажи  /  Буксующие фуры затрудняли движение на Пролетарском проспекте в Москве

Буксующие фуры затрудняли движение на Пролетарском проспекте в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
01:44
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Обильные осадки привели к осложнению движения не только на ровных участках дорог, но и подъёмах в горки. На Пролетарском проспекте за 15 минут, с большим трудом смогли подняться в гору несколько большегрузов. Некоторые из них при шлифовании снежной каши и гололёда, сдавали назад и повторяли попытку взобраться в подъём. Уборочной техники на данном участке дороги замечено не было.

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