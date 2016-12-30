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Автомобиль и трамвай столкнулись лоб в лоб на Нагатинской улице: пострадал водитель

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
01:45
  • 147
  • 1

Около полуночи на юге Москвы произошло ДТП, пострадал 1 человек. На Нагатинской улице, напротив дома № 16 столкнулись "ВАЗ 21099" и трамвай "Татра". Трамвай следовал по маршруту № 47 в сторону Варшавского шоссе. Водитель автомобиля "ВАЗ" двигался во встречном направлении в сторону проспекта Андропова. На данном участке дороги, трамвайные пути делают изгиб и пересекают проезжую часть по диагонали. Водитель видимо поздно это заметил и не успел затормозить на снежной каше. В результате лобового ДТП пострадал водитель. На место ДТП прибыли бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. После оказания первой медицинской помощи, пострадавший оказался от госпитализации. На месте в обе сторону скопилось порядка 10 трамваев. Причиной ДТП могли послужить сложные погодные условия и невнимательность водителя, он должен был уступить дорогу трамваю. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

  • 147
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    02:06
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 01:57 mskagency.ru/materials/2626860 13.01.17
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