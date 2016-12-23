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В Севастополе сбили пешехода

Автор:
Богдан Снежко
Дата публикации:
14.01 00:52
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В городе Севастополе в районе Метро произошло ДТП, было сбита девушка и повреждено несколько авто.

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