В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

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В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
14.01 01:27
  • 277
  • 3

Столкнулись самосвал Вольво и фура, в составе тягача ДАФ. Самосвал двигался по трассе а- 107 в направлении Симферопольского шоссе. В районе деревни Долматово, в конце крутого спуска, с прилегающей территории стала выезжать фура. При выезде грузовик забуксовал, тем самым перекрыв дорогу для движущегося на спуск самосвала. Самосвал был загружен глиной, водитель не смог остановить грузовик и, под действием тяжести, в момент торможения машина опрокинулась на бок. Столкновения с фурой не произошло. Водитель самосвала выбрался из кабины и отделался легкими ушибами. Мужчина стоял у самосвала, как в следующее мгновение в лежащий на боку самосвал врезалась фура ДАФ, груженая водкой. Грузовик двигался в сторону Каширского шоссе. Водитель фуры не успел остановить свой грузовик. После удара фура протащила самосвал около 20 метров. Кабина тягача оказалось сильно деформирована, а сам водитель ДАФа от полученных травм скончался на месте, не дождавшись спасателей и медиков. Пострадал и водитель самосвала, мужчину отбросило с дороги на несколько десятков метров. Пострадавшего с тяжелыми травмами направили в больницу. На ликвидацию последствий ДТП ушло почти 5 часов, все это время движение по автотрассе было перекрыто в обе стороны. Ведется расследование причин аварии.

  • 277
  • 3

Комментарии (3)

  • tim777
    05.03.2016 08:37
    По ВМ в 11:20
  • Max_019
    14.01 11:32
    В 09:31 по М24. Эфирная копия: http://www.m24.ru/videos/134755.
  • Разведчик
    14.01 18:42
    Спасибо парни!
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