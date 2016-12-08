Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов подвёл итоги работы предприятия в 2016 году

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 14.01 09:03

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Пресс-конференция начальника московского метро Дмитрия Пегова, посвящённая подведению итогов работы предприятия за год, состоялась 13 января. Московское метро по-прежнему остаётся самым популярным и востребованным видом общественного транспорта в городе – за последний год пассажиропоток здесь составил порядка 2,4 млрд человек, на 5 млн больше, чем в 2015 году. Конечно, больше всего пассажиры московского метро всегда ждут открытия новых станций. За прошедший год их появилось пять: в январе – «Румянцево», в феврале – «Саларьево», а в сентябре в эксплуатацию был введён участок Люблинско-Дмитровской линии со станциями «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская». Главным событием 2016 года стало открытие Московского центрального кольца. Благодаря МЦК Кольцевая линия метро разгрузилась на 15%, а центральные железнодорожные вокзалы – до 20%. Ежедневно «Ласточки» перевозят свыше 310 тысяч человек. Повышенное внимание в прошедшем году уделялось оздоровлению путевой инфраструктуры. На линиях Московского метрополитена было проведено 20 плановых удлинённых технологических «окон» общей протяжённостью 520 часов. За это время работники метро выполнили беспрецедентный объём ремонтно-профилактических мероприятий: в обычном режиме для этого потребовалось бы почти два года.