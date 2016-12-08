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Главная  /  Репортажи  /  Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов подвёл итоги работы предприятия в 2016 году

Начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов подвёл итоги работы предприятия в 2016 году

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14.01 09:03
  • 126
  • 6

Пресс-конференция начальника московского метро Дмитрия Пегова, посвящённая подведению итогов работы предприятия за год, состоялась 13 января. Московское метро по-прежнему остаётся самым популярным и востребованным видом общественного транспорта в городе – за последний год пассажиропоток здесь составил порядка 2,4 млрд человек, на 5 млн больше, чем в 2015 году. Конечно, больше всего пассажиры московского метро всегда ждут открытия новых станций. За прошедший год их появилось пять: в январе – «Румянцево», в феврале – «Саларьево», а в сентябре в эксплуатацию был введён участок Люблинско-Дмитровской линии со станциями «Бутырская», «Фонвизинская» и «Петровско-Разумовская». Главным событием 2016 года стало открытие Московского центрального кольца. Благодаря МЦК Кольцевая линия метро разгрузилась на 15%, а центральные железнодорожные вокзалы – до 20%. Ежедневно «Ласточки» перевозят свыше 310 тысяч человек. Повышенное внимание в прошедшем году уделялось оздоровлению путевой инфраструктуры. На линиях Московского метрополитена было проведено 20 плановых удлинённых технологических «окон» общей протяжённостью 520 часов. За это время работники метро выполнили беспрецедентный объём ремонтно-профилактических мероприятий: в обычном режиме для этого потребовалось бы почти два года.

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  • 6

Комментарии (6)

  • Гринфельд Павел
    14.01 09:32
    1400-й репортаж.
  • Max_019
    14.01 10:25
    Гринфельд Павел, поздравляю! Желаю больше интересных репортажей.
  • Гринфельд Павел
    14.01 12:38
    Max_019, большое спасибо :)
  • Гринфельд Павел
    14.01 14:10
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:03 mskagency.ru/materials/2627370 14.01.17
  • Mr . Vlad
    14.01 23:46
    Паша! Поздравляю тебя с 1400-й репортажем! Снимай по больше новостей, и побольше событий!
  • Гринфельд Павел
    14.01 23:49
    Mr . Vlad, большое спасибо :) буду стараться :)
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