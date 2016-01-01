Работа снегосплавного пункта "Сельскохозяйственный"
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 14.01 15:34
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В столице устраняют последствия позавчерашнего снегопада. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, выпавший снег стараются убрать как можно быстрее. На снегосплавных пунктах наблюдаются длинные очереди из грузовиков. Так, у снегосплавного пункта "Сельскохозяйственный", в ожидании разгрузки стоит как минимум 35 грузовиков. В среднем, машина разгружается за пару минут, после чего снова отправляется за новой партией снега.
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