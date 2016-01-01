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В Люблино кладут асфальт в снег

Автор:
Fr123ol
Дата публикации:
14.01 23:37
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Прямо в снег кладут асфальт на улице Верхние поля в Москве.

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Комментарии (0)

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