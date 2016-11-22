В Костроме грязный снег скидывают с моста

Автор: Александр Тихонович Дата публикации: 14.01 23:25

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Так дорожники очищают наши улицы города. Сбрасывают грязный с солью снег сразу в воду, на лед. Кострома весной будет в грязной воде. Так очищают мост и дамбу у Ипатьевского монастыря. В центральной части города Кострома на улице Нижняя дебря так же снег с проезжей части скидывался на гору, на тротуар прям у здания администрации города. В ноябре я лично видел как ретрак скидывал снег с моста. Когда подъезжаешь к ним на машине они выключают ретрак. Технология налажена. Но снег который они скидывали так не убрать. Грязь под мостом. 12 января 2017 года снег таким же образом убирали вдоль дамбы ведущую в сторону речного проезда. Грязный склон дамбы вы можете сами посмотреть... люди по тротуару у дамбы идут по грязи.