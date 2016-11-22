В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Снежный хаос в Германии

Снег в Лондоне парализовал движение

В аэропорту Петропавловска-Камчатского коллапс

Серьезное ДТП на 23 км МКАД: на месте работают спасатели

В Москве опять очереди у Третьяковской галереи

Автомобиль сбил столб на Домодедовской улице в Москве

Экскаватор "утонул" в пруду в Бирюлевском дендропарке в Москве

Жилой дом сгорел в поселке Пангоды в ЯНАО

В Якутске ударил мороз в -50

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Костроме грязный снег скидывают с моста

В Костроме грязный снег скидывают с моста

Автор:
Александр Тихонович
Дата публикации:
14.01 23:25
  • 9
  • 0

Так дорожники очищают наши улицы города. Сбрасывают грязный с солью снег сразу в воду, на лед. Кострома весной будет в грязной воде. Так очищают мост и дамбу у Ипатьевского монастыря. В центральной части города Кострома на улице Нижняя дебря так же снег с проезжей части скидывался на гору, на тротуар прям у здания администрации города. В ноябре я лично видел как ретрак скидывал снег с моста. Когда подъезжаешь к ним на машине они выключают ретрак. Технология налажена. Но снег который они скидывали так не убрать. Грязь под мостом. 12 января 2017 года снег таким же образом убирали вдоль дамбы ведущую в сторону речного проезда. Грязный склон дамбы вы можете сами посмотреть... люди по тротуару у дамбы идут по грязи.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
14.01 23:37 | Fr123ol
В Люблино кладут асфальт в снег
9 0
14.01 23:06 | Korney2016
Абсолютное безразличие управляющей компании к нуждам жителей посёлка Коммунарка
57 0
14.01 15:34 | Max_019
Работа снегосплавного пункта "Сельскохозяйственный"
34 0
08.01 22:35 | Vova44
Мороз в Костроме
80 1
22.11.2016 09:03 | Gpb-71n
«Дышите глубже, проезжаем Сочи!»: Коркинский разрез задымляет Коркино и Челябинск