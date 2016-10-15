Дерево на пешеходной дорожке в районе Северное Измайлово

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Сегодня обнаружил, что дерево во дворе между домами 43 и 43А практически лежит или висит над пешеходной дорожкой. До сегодняшнего дня дерево это росло криво, было сильно накренившимся над тротуаром. Сейчас зимой, когда образовался толстый слой снега, стало сильно заметно это дерево, так как человеку с ростом примерно от 170-180 см и выше попросту не пройти, не наклонившись. Я фотографировал это проблемное дерево и сделал заявку на портал "Наш город", но заявку отклонили на следующий день. Сегодня утром дерево было по-прежнему накренившимся, но вот сейчас оно практически лежит, и, непонятно, оно само накренилось или ему помогли. Ниже представлены фотографии, сделанные 11-го января, в тот день, когда делал заявку. Проблемы деревьев вообще актуальны в Москве. Когда сильный ветер или дождь деревья часто падают, повреждая имущество, автомобили, а иногда травмируя или убивая людей. За примером далеко ходить не нужно: 1-го декабря 2016 года во дворе между домами ул. 11-я Парковая и Щёлковского шоссе, что неподалёку отсюда, [url=http://www.mreporter.ru/reports/174515]упало дерево[/url] на прохожих, в результате чего погибла молодая девушка, а другая женщина пострадала.