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Абсолютное безразличие управляющей компании к нуждам жителей посёлка Коммунарка

Автор:
Korney2016
Дата публикации:
14.01 23:06
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На протяжении 3-х лет не могут принять решение об установке шлагбаума при въезде во двор. В основном, из соседних дворов паркуются в нашем дворе на 3 многоквартирных дома. Мест не хватает самим. Постоянно перегорожен проезд. При необходимости не проедут ни "скорая", ни "пожарная". Неоднократно обращались в нашу УК "Термоинжсервис", просили установить "надолбы", шлагбаум, дорожные знаки... Действий никаких нет уже несколько лет.

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Комментарии (0)

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