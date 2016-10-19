Абсолютное безразличие управляющей компании к нуждам жителей посёлка Коммунарка

Автор: Korney2016 Дата публикации: 14.01 23:06

9

9 0

На протяжении 3-х лет не могут принять решение об установке шлагбаума при въезде во двор. В основном, из соседних дворов паркуются в нашем дворе на 3 многоквартирных дома. Мест не хватает самим. Постоянно перегорожен проезд. При необходимости не проедут ни "скорая", ни "пожарная". Неоднократно обращались в нашу УК "Термоинжсервис", просили установить "надолбы", шлагбаум, дорожные знаки... Действий никаких нет уже несколько лет.