Правила и смысл Колядок в городской практике. Старый Оскол

Автор: NikolaChernyh Дата публикации: 14.01 22:28

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Поздно вечером ко мне постучали... И если бы не радостные детские голоса за дверью, а бы не открыл. Но посмотрев на календарь (именно от слова "календарь" в русском языке произошел термин "колядки"), решил, что счастья в доме много не бывает... 100 рублей в кармане оказались кстати. Каково же было мое удивление, когда на меня , только я отворил дверь, обрушился град из денег и конфет! Вместе с детьми в кампании колядовальщиков оказались молодые мамы, которые объяснили смысл родственного колядованию позабытого праздника у восточных славян - Щедрования. Целью посещения неожиданными гостями соседей в таком случае является их одаривание. Расчет щедровальщиков - насобирать на тортик - в подъезде многоэтажного дома тоже оправдан. Здесь хлебосольство может быть обоюдное. Весь обряд проходит под детских смех и песни. Боевой раскрас некоторых колядовальщиков высмеивает привычку представительниц слабого пола сильно красить лицо косметикой. В остальном - желание познакомиться с новыми соседями - серьезно, выгодно и всегда полезно. Обещают ли мелкие монеты, просыпавшеся за порог, будущие высокие заработки хозяевам квартир , а детские голоса - пополнение в семействе, покажут дальнейшие события Нового года.