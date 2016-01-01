В ДТП на трассе А-107 в Подмосковье один человек погиб и один пострадал

Снежный хаос в Германии

Снег в Лондоне парализовал движение

В аэропорту Петропавловска-Камчатского коллапс

Серьезное ДТП на 23 км МКАД: на месте работают спасатели

В Москве опять очереди у Третьяковской галереи

Автомобиль сбил столб на Домодедовской улице в Москве

Экскаватор "утонул" в пруду в Бирюлевском дендропарке в Москве

Жилой дом сгорел в поселке Пангоды в ЯНАО

В Якутске ударил мороз в -50

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Метель в Южно-Сахалинске

Метель в Южно-Сахалинске

Автор:
Nikita Egorov
Дата публикации:
14.01 22:13
  • 12
  • 0

Наконец-то до областного Центра дошла метель, коммунальщики конечно не радуются этому, зато любители горных видов спорта очень рады выпавшему снегу.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

39 1
14.01 23:18 | Гринфельд Павел
Юго-восток Москвы оказался во власти снежного покрова
14 0
14.01 23:37 | Fr123ol
В Люблино кладут асфальт в снег
46 0
13.01 22:45 | Mark Lavroff
Гусеничный "снегоуборщик" на асфальтированных дорогах Комсомольска-на-Амуре
10 0
14.01 23:25 | Александр Тихонович
В Костроме грязный снег скидывают с моста
51 0
13.01 12:39 | tim777
Метель ухудшила видимость в столице