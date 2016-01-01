Метель в Южно-Сахалинске

Автор: Nikita Egorov Дата публикации: 14.01 22:13

12

12 0

Наконец-то до областного Центра дошла метель, коммунальщики конечно не радуются этому, зато любители горных видов спорта очень рады выпавшему снегу.