Празднование Старого Нового года в парке Кузьминки
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 14.01 22:07
-
- 39
"Рождественский караван" приехал поздравлять посетителей парка Кузьминки со Старым Новым годом. Сотрудники компании Coca-Cola Hellenic в костюмах новогодних персонажей встретили гостей подарками и мастер-классами по социальной адаптации и профориентации для детей-сирот. Также посетители увидели праздничные грузовики Coca-Cola. На главной сцене прозвучали известные рождественские песни — "Last Christmas", "5 минут", "Happy New Year" — в исполнении вокалистов-участников музыкальных конкурсов и Маленькой Мисс «Кузьминки» Евы Хармич.
- 39
Комментарии (0)