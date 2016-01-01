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Празднование Старого Нового года в парке Кузьминки

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
14.01 22:07
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"Рождественский караван" приехал поздравлять посетителей парка Кузьминки со Старым Новым годом. Сотрудники компании Coca-Cola Hellenic в костюмах новогодних персонажей встретили гостей подарками и мастер-классами по социальной адаптации и профориентации для детей-сирот. Также посетители увидели праздничные грузовики Coca-Cola. На главной сцене прозвучали известные рождественские песни — "Last Christmas", "5 минут", "Happy New Year" — в исполнении вокалистов-участников музыкальных конкурсов и Маленькой Мисс «Кузьминки» Евы Хармич.

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