Мерседес врезался в столб на Варшавском шоссе: есть пострадавшие

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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором тяжело пострадал 1 человек. На Варшавском шоссе, напротив дома № 49 автомобиль "Мерседес" врезался в столб. Автомобиль двигался по Варшавскому шоссе в сторону центра, по невыясненной причине автомобиль занесло и он вылетел на остановку, а затем в столб. От мощного удара, переднюю правую часть автомобиля разорвало. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, после осмотра мужчину 1984 г.р. с переломом бедра и ушибом грудной клетки госпитализировали в одну из больниц города. Водитель автомобиля отделался ушибами и испугом и в медицинской помощи не потребовался. Оказалась повреждена мачта городского освещения с контактной сетью троллейбусов. Движение троллейбусов было остановлено на некоторое время. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.