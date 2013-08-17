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Подпольные игровые автоматы в городе Кемерово

Автор:
Аноним
Дата публикации:
14.01 22:57
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Город Кемерово, ултца Свободы, дом 3. Магазин "КОТОПЕС", вход - смежное крыльцо. Игровые автоматы стоят открыто, как в давние времена.

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