В травмпункте города Чехова на лестнице нет поручней. Подняться невозможно

Автор: Сергей Говоров Дата публикации: 15.01 20:44

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Нереально проблематично одному подняться на костылях. При поднятие слева облакачиваешься на трамплин для каталог, когда он становится на уровне ниже колен, встанешь на колени, поднимаешься на пандус и по столбику встанешь. Я, конечно, понимаю когда к ним на коленях приходят им приятно, но не перебор ли это и это единственный травмпункт на весь город Чехов и Чеховский район Московской области.