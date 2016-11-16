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Главная  /  Репортажи  /  В травмпункте города Чехова на лестнице нет поручней. Подняться невозможно

В травмпункте города Чехова на лестнице нет поручней. Подняться невозможно

Автор:
Сергей Говоров
Дата публикации:
15.01 20:44
  • 17
  • 0

Нереально проблематично одному подняться на костылях. При поднятие слева облакачиваешься на трамплин для каталог, когда он становится на уровне ниже колен, встанешь на колени, поднимаешься на пандус и по столбику встанешь. Я, конечно, понимаю когда к ним на коленях приходят им приятно, но не перебор ли это и это единственный травмпункт на весь город Чехов и Чеховский район Московской области.

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Комментарии (0)

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