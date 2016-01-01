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Самыми востребованными сегодня у москвичей оказались катки

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15.01 21:07
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Несмотря на довольно сильный снег, многие любители коньков целыми семьями пришли отдохнуть на московские катки.

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