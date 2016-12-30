Новогодний поезд совершил последний круг вечером 15 января на Кольцевой линии Московского метро

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15.01 21:07

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Последний в этом сезоне круг по Кольцевой линии Новогодний поезд совершил вечером 15 января. Многие пассажиры специально дожидались подсвеченный гирляндами состав на станциях, чтобы ещё раз совершить на нём поездку и затем проводить на хранение. Свою последнюю остановку перед отправкой в депо Новогодний поезд совершил на станции «Белорусская». Здесь собрались и машинисты-Деды Морозы со Снегурочками, которые управляли составом всё это время. Высадив своих последних пассажиров, праздничный поезд отправился на хранение в электродепо «Митино». Настроение на платформе создавали исполнители проекта «Музыка в метро». Тематический Новогодний поезд впервые появился в Московском метрополитене в 2016 году. На торжественной церемонии запуска побывал главный Дед Мороз страны, специально приехавший из Великого Устюга. В оформлении Новогоднего состава были использованы красногрудые снегири, снежинки и пышные еловые ветви, а во всех вагонах поезда были развешаны праздничные гирлянды и украшения. В канун Рождества в состав поезда также вошёл специальный Рождественский вагон. Новогодний поезд московского метро перевёз более миллиона пассажиров. Более миллиона пассажиров московского метро прокатились на Новогоднем поезде за время его работы. Сегодня праздничный состав отправился на хранение в электродепо «Митино», чтобы вернуться на линию перед следующим Новым годом.