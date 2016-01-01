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Главная  /  Репортажи  /  Теперь каждое третье воскресенье месяца посещение Музея Парка Горького станет бесплатным

Теперь каждое третье воскресенье месяца посещение Музея Парка Горького станет бесплатным

Автор:
Uwis
Дата публикации:
15.01 22:19
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Теперь каждое третье воскресенье месяца посещение Музея Парка Горького станет бесплатным. Старт состоялся сегодня. Основная экспозиция состоит из уникального архива Парка Горького, а также фото и видео материалов и документов. Посредством современных мультимедийных инсталляций рассказаны 15 историй о людях, с которыми связана история Нескучного сада и Парка Горького. Также в Музее находится макет парашютной вышки, появившейся в парке в 1930 году, с которым с помощью очков oculus rift можно виртуально прыгнуть с парашютом. Насыщенность фактическим материалом и интерактивность делает экспозицию музея универсальной – она может быть интересна посетителям разного возраста.

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