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В ДТП на Бескудниковском бульваре пострадал ребёнок

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15.01 22:18
  • 247
  • 1

Вечером 15 января на севере столицы произошло ДТП. На Бескудниковском бульваре, напротив дома 22, столкнулись 2 автомобиля: мусоровоз "Hyundai" и "Hyundai Solaris". Как пояснили очевидцы, мусоровоз двигался по Бескудниковскому бульвару в сторону области. На перекрёстке с Бескудниковским переулком водитель проигнорировал знак "Движение прямо" и стал совершать левый поворот. При этом он не уступил дорогу встречному легковому автомобилю. Машины столкнулись. После удара легковой автомобиль вылетел на тротуар, где задел детскую коляску с ребёнком. В коляске находилась маленькая девочка. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС и Скорая помощь. Оба водителя не пострадали, а вот малышку решили отвезти на осмотр в детскую больницу. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.

  • 247
  • 1

Комментарии (1)

  • LaimeLaim
    03:17
    http://www.mskagency.ru/materials/2627506
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