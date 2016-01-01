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Главная  /  Репортажи  /  Пресс-секретрать начальника Московского метро Андрей Куржавин подвел итоги эксплуатации новогоднего поезда

Пресс-секретрать начальника Московского метро Андрей Куржавин подвел итоги эксплуатации новогоднего поезда

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15.01 22:43
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15 января 2017 года, на станции «Белорусская» Кольцевой линии состоялись проводы на сохранение первого в истории Московского метрополитена Новогоднего поезда до следующего выхода на линию. Пассажиры с журналистами совершили заключительный круг и попрощались с поездом до новых встреч. На мероприятии были подведены итоги работы Новогоднего поезда, запуск которого стал одним из самых ярких событий 2016 года!

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