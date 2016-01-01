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Опасная уборка снега на крышах Москвы

Автор:
Zhulenka
Дата публикации:
00:38
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18+. ВНИМАНИЕ!!! На видео присутствует ненормативная лексика!!!


После сильного снегопада коммунальщики сразу же приступили не только к уборке дорог и тротуаров, но и крыш. Однако в Марфино выбрали не самый безопасный способ. Вдоль стен здания гостиницы "Заря" выставили красно-белую ленту, только снежные глыбы падали за её пределами. У входа в магазин, который не перекрывали, дежурил сотрудник в форменной жилетке. Он и контролировал, когда идти, когда бросать. Но взаимопонимание, судя из диалогов, не было. Несколько раз человек сверху кричал и ругался матом на то, что регулировщик пропускает людей, когда у него "висит на самом краю". Весь процесс сопровождался криками и бранью.

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