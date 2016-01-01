Новогодний Петербург ч.1 Святки в Доме Национальностей

Автор: Leobr Дата публикации: 15.01 23:51

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В Доме национальностей, Моховая 15 - Украинская культурная автономия провела ежегодные святки. Кроме официальных гостей были и представители других землячеств - белорусской, армянской, азербайджанской диаспор. Тигрий Бажакин, Сюзанна Аракелян, Наталья Шмидт и другие профессиональные и самодеятельные певцы, поэты. Самодеятельный ансамбль "Рось". И необычная фотосессия - или фотопесня? Далее будут видеоновости с других мест Петербурга.