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Новогодний Петербург ч.1 Святки в Доме Национальностей

Автор:
Leobr
Дата публикации:
15.01 23:51
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В Доме национальностей, Моховая 15 - Украинская культурная автономия провела ежегодные святки. Кроме официальных гостей были и представители других землячеств - белорусской, армянской, азербайджанской диаспор. Тигрий Бажакин, Сюзанна Аракелян, Наталья Шмидт и другие профессиональные и самодеятельные певцы, поэты. Самодеятельный ансамбль "Рось". И необычная фотосессия - или фотопесня? Далее будут видеоновости с других мест Петербурга.

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