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Главная  /  Репортажи  /  Сотрудник московской скорой помощи выламывает шлагбаум на въезде во двор

Сотрудник московской скорой помощи выламывает шлагбаум на въезде во двор

Автор:
Antonevo
Дата публикации:
01:32
  • 42
  • 1

Сотрудник московской скорой помощи выламывает и выбрасывает на газон стрелу шлагбаума на въезде во двор.

  • 42
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    01:46
    Просто снял, а не выломал. Всё правильно сделал!
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