Сотрудник московской скорой помощи выламывает шлагбаум на въезде во двор

Автор: Antonevo Дата публикации: 01:32

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Сотрудник московской скорой помощи выламывает и выбрасывает на газон стрелу шлагбаума на въезде во двор.